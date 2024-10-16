Зеленский призывает разместить на Украине элементы неядерного сдерживания

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу и США разместить в стране неядерные средства сдерживания. Предложение было озвучено в ходе выступления в украинской Раде. Там он представлял свой «план победы» над Россией.

«Украина предлагает разместить на своей территории комплекс мер неядерного стратегического сдерживания, которых будет достаточно для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России», – сказал Зеленский, уточнив, что этот пункт подробно описан в «секретном приложении» к его плану победы и был представлен Соединенным Штатам, Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Кроме того, Зеленский объявил, что поедет на саммит ЕС в четверг, чтобы представить этот план победы по приглашению президента Европейского совета Шарля Мишеля. «Завтра я публично представлю план победы на заседании Европейского совета», – анонсировал Зеленский.

В Кремле, впрочем, планы Зеленского всерьез даже не рассматривают, призывая Украину «проснуться». «Единственный мирный план, который может быть, – это понимание киевским режимом того, что его политика бесперспективна и что необходимо проснуться», – заявил в прессе в эту среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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