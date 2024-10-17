В США посчитали, сколько немецких танков «Леопард» Киев потерял в СВО

Киев в СВО потерял почти 40 немецких танков Leopard. Об этом сообщает Business Insider.

«Танки Leopard – мощные, высокоэффективные, с тяжелой броней, но они не непобедимы. Фактически, по оценкам некоторых открытых источников, Украина уже потеряла около 40 танков», – указано в публикации, которую цитирует РИА Новости.

Издание отмечает, что обе стороны конфликта оснащают свои танки специальными защитными экранами от дронов и боеприпасов.

«Экран для Leopard стоит около 20 тысяч долларов, что составляет лишь малую часть стоимости многомиллионного танка. Установка защитных сетчатых экранов на украинской военной ремонтной базе занимает около 12 часов», – указывает автор статьи, добавив, что растущая популярность этих экранов на Украине лишь подчеркивает их значительную уязвимость.

Напомним, что Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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