В Киеве что-то взрывается – СМИ

В Киеве слышны взрывы. Они происходят на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

Напомним, что интенсивные действия в разных районах Украины ВС России проводят с выходных, воздушная тревога в территориях, находящихся под контролем Киева, включается с выходных в ночное и утреннее время суток.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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