Российские войска прорвали оборону ВСУ севернее Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Активизировался участок фронта севернее Работино. На протяжении последних суток развивается атака наших войск. Началась она по флангам, а затем усилилась бронетехникой и фронтовой авиацией. Оборона противника была прорвана, продвижение наших войск составило более километра севернее Работино, ширина участка нашего продвижения до 10 километров. То есть освобождена территория до 10 квадратных километров», – сказал Рогов агентству.

По словам собеседника РИА Новости, продвижение украинских войск на этом участке за всё время прошлогоднего «контрнаступления» сведено на ноль, а многотысячные потери ВСУ оказались напрасны.

«На сегодня все отбито и освобождено. Инициатива находится в руках русской армии. Наши войска постепенно продвигаются в сторону Новоданиловки и Малой Токмачки», – сказал Рогов.

Работино – село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой, напоминает РИА Новости. В середине мая группировка войск «Днепр» полностью освободила Работино, что открывает путь к оккупированным ВСУ Новоданиловке и городу Орехов.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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