Зеленский пожаловался, что западные партнеры несправедливы и его не понимают

Владимир Зеленский пожаловался на несправедливость и непонимание со стороны западных партнеров.

Выступая на саммите «Украина – Северная Европа» в Исландии он, в частности, заявил, что некоторые лидеры в ЕС выступают против приглашения в альянс Киева, хотя сейчас речь идет не о членстве, а просто о приглашении.

«Их просят о приглашении, а они отвечают о членстве. Это несправедливо. Это просто способ сказать «нет», – цитирует слова Зеленского его пресс-служба.

Он отметил, что Киев добивается приглашения в НАТО, чтобы обеспечить «геополитическую ясность» и усилить свои позиции в переговорах с РФ.

Как отмечало издание Politico, против членства Киева в НАТО выступают ключевые игроки североатлантического альянса, в частности, США и НАТО.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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