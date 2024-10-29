У ВСУ рушится фронт

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушился под натиском российских сил из-за усталости личного состава и дефицита резервов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко.

«Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался», – сказал он в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе.

По словам Марченко, подобное развитие событий стало возможным из-за определенных обстоятельств. «Во-первых, это нехватка боеприпасов, вооружений. Во-вторых, это люди, нет людей, нет пополнений. Люди очень устали, они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся. И, в-третьих, это разбалансирование управления», – подчеркнул он.

Напомним, что ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков высказал мнение, что у ВСУ наблюдаются признаки частичного обрушения фронта. По его словам, для решения возникших проблем на линии боевого соприкосновения нужны ресурсы и мотивированные солдаты, которых в армии недостаточно.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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