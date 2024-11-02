российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 2 ноября 2024, 21:01 мск

Новости Киев

Новости, Кратко, Популярное

Евростандарт: Украина оказалась без питьевой воды

На Украине отсутствует питьевая вода, если учитывать стандарты Евросоюза. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Марина Слободниченко.

«Европейский Союз требует от нас закрепить стандарты для питьевой воды на законодательном уровне, чтобы контролировать их соблюдение. Если мы примем эти нормы сейчас, то, по сути, окажется, что у нас нет питьевой воды – только техническая», – цитируют замминистра украинские СМИ.

Как отметила Слободниченко, в таком варианте развития событий есть позитивный момент: тарифы на воду снизятся, поскольку техническая вода стоит дешевле.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

«Политический туризм на крови…» Киев саботирует обмен пленными / Главком ВСУ назвал наступление российских войск одним из самых мощнейших / Украинские СМИ сообщили о многочасовой атаке дронов по Киеву / Потери ВСУ в Курской области превысили 29 тысяч боевиков / «Полная глупость!..» Лукашенко о «планах» России напасть из Белоруссии на Польшу, Прибалтику и Украину / У ВСУ закончилась взрывчатка для изготовления минометных снарядов / Над Орловской областью сбили ракету ВСУ / Тревожный знак для ВСУ: армия Россия освободила еще 20 кв. км в ДНР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Киев, Крым, Севастополь, Донбасс, Харьков, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,