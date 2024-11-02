Евростандарт: Украина оказалась без питьевой воды

На Украине отсутствует питьевая вода, если учитывать стандарты Евросоюза. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Марина Слободниченко.

«Европейский Союз требует от нас закрепить стандарты для питьевой воды на законодательном уровне, чтобы контролировать их соблюдение. Если мы примем эти нормы сейчас, то, по сути, окажется, что у нас нет питьевой воды – только техническая», – цитируют замминистра украинские СМИ.

Как отметила Слободниченко, в таком варианте развития событий есть позитивный момент: тарифы на воду снизятся, поскольку техническая вода стоит дешевле.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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