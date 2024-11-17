После массированного огневого удара на Украине повсеместно отключается свет

На Украине в связи с атакой на энергосистему введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом в соцсетях сообщил глава министерства энергетики страны Герман Галущенко.

Телеграм-каналы, освещающие ход СВО, сообщают, что по объектам критической инфраструктуры Украины наносится массивный огневой удар. Министерство обороны РФ пока никаких комментариев не дает.

Страна.ua пишет о взрывах в регионах со ссылкой на местные группы в соцсетях и сообщения властей. По данным издания, об этом сообщили в том числе в Львовской, Винницкой и в Ивано-Франковской областях, а в некоторых микрорайонах Хмельницкой области пропало электричество. Аварийные отключения света введены в Полтавской области, пишут украинские СМИ. Приходят также сообщения о разрушениях в Киеве, сообщают «Ведомости».

Объекты энергетики пострадали после обстрела в Волынской области, в Одессе зафиксированы отключения электричества, в городе нет воды, передает издание со ссылкой на местные власти. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал обстрел одной из крупнейших воздушных атак по инфраструктуре страны.

Воздушна тревога на территории Украины пока продолжается.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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