Зеленский рассказал о результативности массированного огневого удара по инфраструктуре Украины

Российские военные нанесли массированный удар по всей территории Украины, написал в Telegram-канале Владимир Зеленский.



«Массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. За эту ночь и утро россияне применили дроны разных типов.... Крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты...", – написал он. По подсчетам украинской стороны, речь идет о 120 ракетах и 90 БПЛА. «Наши средства ПВО уничтожили более 140 целей», – сообщает Зеленский.

Зеленский заявил, что целью была энергетическая инфраструктура. Он признал повреждение ряда объектов при попадании снарядов и падении обломков. Весь день на Украине отмечаются перебои с электроснабжением, в том числе веерные отключения, частично не работают общественный транспорт.

Минобороны России, в свою очередь, сообщает, что российские войска утром нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины. Кроме того, целью были предприятия, выпускающие продукцию военного назначения. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты удалось поразить.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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