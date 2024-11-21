Администрация Байдена хочет простить Зеленскому долг в $4,65 млрд

Широкий жест намерена сделать уходящая администрация президента США Дж Байдена. Как сообщает Bloomberg, в конгресс поступило письмо, в котором содержится информация о намерении списать долг Украины в размере $4,65 млрд под предлогом помощи Украине по борьбе за победу над Россией, что «отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и их партнеров по ЕС, G7+ и НАТО», – говорится в письме госдепартамента конгрессу от 18 ноября.

Госдепартамент подтвердил передачу письма.

Этот план вызвал возражения со стороны республиканцев. Сенатор Рэнд Пол из Кентукки заявил, что он будет добиваться проведения голосования в сенате, чтобы «помешать администрации Байдена возложить ответственность за долг Украины на американский народ». Обе палаты конгресса должны одобрить резолюцию Пола, что, считает издание, маловероятно, учитывая, что демократы контролируют сенат. Байден также может наложить вето на резолюцию, если она будет принята.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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