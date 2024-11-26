Великобритания еще несколько недель, до разрешения США бить дальнобойными ракетами вглубь России, поставила десятки крылатых ракет Storm Shadow на Украину впервые за время премьерства Кира Стармера. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сообщает ТАСС, о поставке не было объявлено публично, а также не сообщается точное количество ракет и когда они прибыли на Украину.

Как сообщил 21 ноября президент РФ Владимир Путин, США и их союзники по НАТО ранее заявили, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. По его словам, РФ в ответ на эти атаки впервые применила новейшие отечественные баллистические ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины – заводу «Южмаш» в Днепре (ранее – Днепропетровске).

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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