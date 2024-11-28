Зеленский утвердил бюджет Украины с дефицитом почти на $40 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на будущий год c дефицитом 1,55 трлн гривен, что составляет более $37,3 млрд.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в целом расходы в следующем году запланированы на уровне 3,6 трлн гривен ($86,6 млрд), а доход прогнозируется на уровне 2,05 трлн гривен ($49,3 млрд).
Судя по публикациям украинский прессы, Киев рассчитывает на многомиллиардную поддержку со стороны Запада, а также на рекордное повышение налогов внутри страны.
Киев, Светлана Антонова
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