Зеленский утвердил бюджет Украины с дефицитом почти на $40 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на будущий год c дефицитом 1,55 трлн гривен, что составляет более $37,3 млрд.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в целом расходы в следующем году запланированы на уровне 3,6 трлн гривен ($86,6 млрд), а доход прогнозируется на уровне 2,05 трлн гривен ($49,3 млрд).

Судя по публикациям украинский прессы, Киев рассчитывает на многомиллиардную поддержку со стороны Запада, а также на рекордное повышение налогов внутри страны.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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