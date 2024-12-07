Украинцы жалуются, что холодно и нет света

Жители разных регионов Украины жалуются на перебои с электроэнергией и плохое отопление.

«Раньше я считала новости про проблемы с электричеством пропагандой, а теперь и у нас его отключают. Когда пропадает электричество, пропадает и отопление, связь», – рассказала РИА Новости жительница Киева, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности.

В отличие от новых регионов России, жителям украинских регионов некуда обращаться с жалобами на проблемы ЖКХ или за компенсацией за повреждения из-за боевых действий, поделились трудностями жители Харьковской области.

Электричество дают с перебоями. Отопление очень слабое. Раньше тоже приходилось включать электрический обогреватель. Теперь хожу дома в тёплой одежде», – пожаловалась жительница Житомира, также попросившая не называть ей имя.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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