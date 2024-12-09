В трех областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщает сайт министерства цифровой трансформации. Речь идет о Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
По данным онлайн-карты, тревога в Полтавской области объявлена в 08.19 утра, а в Черниговской и Сумской областях – с шести утра.
Тем временем, глава пока подконтрольной Киеву части Запорожской области Иван Федоров сообщил в соцсетях, что в течение минувших суток ряд объектов инфраструктуры получили повреждения.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, прозвучало не менее 218 взрывов.
Какие именно объекты получили повреждения, киевский чиновник не уточнил.
Киев, Елена Васильева
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