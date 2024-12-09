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Понедельник, 9 декабря 2024, 11:58 мск

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Российские войска ударили по точке сборки украинских БПЛА

Российские военные нанесли удар по точке сборки украинских БПЛА. Об этом рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его данным, обозначенное место находилось в районе аэропорта Ровно.

Там ранее находился сервисный центр по обслуживанию самолетов Ан-12. В настоящее время, согласно имеющимся данным, там происходит сборка и наладка беспилотных летательных аппаратов западного образца.

После удар зафиксирован взрыв с последующей детонацией и выбросом пламени.

По предварительным данным, уничтожено до пяти человек, около десятка раненых передали в руки врачей скорой помощи.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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