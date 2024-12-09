«От Трампа это не зависит»: Зеленский собрался звонить Байдену насчет приглашения Украины в НАТО

Владимир Зеленский собирается в ближайшее время обсудить с действующим президентом США Джо Байденом вопрос приглашения Украины в НАТО. По словам главы киевского режима, обсуждать тему присоединения Киева к Североатлантическому альянсу с избранным президентом США Дональдом Трампом в настоящее время бессмысленно.

«Я собираюсь позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять сам вопрос относительно приглашения в НАТО. Потому что он сейчас является действующим президентом США, и от его позиции многое зависит», – написал Зеленский в своем тг-канале. Он добавил, что «нет смысла обсуждать с президентом Трампом то, что сегодня, пока что он не в Белом доме, от него не зависит».

При этом Зеленский признал, что Украина сейчас не может быть в НАТО, но приглашение в альянс , по его словам, «может быть». Он отметил, что с Трампом сложно говорить о приглашении Украины в НАТО, так как «он еще не в Белом доме, у него нет всех этих юридических прав».

Вместе с тем украинский президент заявил, что Киев может «подумать и поработать» над предложением президента Франции Эмманюэля Макрона. «Он предлагал, чтобы часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины и гарантировала нам безопасность, пока Украина не в НАТО. Но мы должны четко понимать, когда Украина вступит в ЕС и когда Украина будет в НАТО… Это были бы очень действенные гарантии», – сказал глава киевского режима.

Таким образом, в Киеве продолжают настаивать на том, что только вступление Украины в НАТО может являться гарантией безопасности для страны. Ранее против немедленного приглашения Украины в альянс выступили США, ФРГ, Венгрия, Словакия и ряд других стран ЕС.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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