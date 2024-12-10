Российские войска после освобождения курского поселка Плехово совершили бросок на юг и пересекли границу РФ, затем вошли в Сумскую область Украины.

«Украинскую группировку в Курской области обходят с тыла», – предположил канал «Военное дело».

Напомним, накануне российский спецназ сообщил об окончательной зачистке Плехово и установил флаг батальона «Арбат» на ДК в центре села. За месяцы оккупации ВСУ превратили Плехово в крепость, изрыв ходами сообщения. Здесь сидели хорошо оснащенные, опытные иностранные наемники – правда, это не помешало 14 бойцам «Арбата» в неравном бою уничтожить 50 врагов.

6 декабря, воспользовавшись нелетной для дронов погодой, российские подразделения ворвались в село и выбили из него оккупантов. Окончательная зачистка заняла еще три дня.

Напомним, что руководство ВСУ в последние несколько недель, объясняя заход своих войск в Курскую область, настаивает на версии, что это делалось для создания буферной зоны – в целях защиты Сумской области.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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