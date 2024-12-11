Если США прекратят военную помощь, то имеющегося оружия Киеву хватит примерно на шесть месяцев 2025 года. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в интервью испанской газете Pais.
«Я думаю, что у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы продержаться, по крайней мере, до первой половины 2025 г.», – цитирует главу украинского минфина РИА Новости.
По словам Марченко, Киеву требуется план по созданию условий для взаимодействия с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.
Киев, Елена Васильева
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