Если США прекратят военную помощь, то имеющегося оружия Киеву хватит примерно на шесть месяцев

Если США прекратят военную помощь, то имеющегося оружия Киеву хватит примерно на шесть месяцев 2025 года. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в интервью испанской газете Pais.

«Я думаю, что у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы продержаться, по крайней мере, до первой половины 2025 г.», – цитирует главу украинского минфина РИА Новости.

По словам Марченко, Киеву требуется план по созданию условий для взаимодействия с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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