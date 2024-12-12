Глава офиса Зеленского высказался о переговорах с Россией

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак высказался о переговорах с Россией. Он заявил, что на данный момент Киев не готов к переговорам с Москвой, сообщает «Страна.ua».

«Для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с Россией на равных», – сказал Ермак. Киев нуждается в увеличении поставок оружия и четких гарантиях безопасности, добавил он.

Ранее сегодня зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной при понимании Киевом реалий сегодняшнего дня и с учетом предложений, высказанных президентом Владимиром Путиным на коллегии МИД в июне, передает РИА «Новости». В частности, украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от вступления в НАТО.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube