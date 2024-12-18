Нацбанк Украины повысил курс доллара к гривне до исторического максимума

Национальный банк Украины вновь повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.

Как напоминает ТАСС, курс на 18 декабря установлен на уровне 41,8271 гривны за $1. Предыдущий исторический рекорд был установлен днем ранее, тогда курс украинской валюты находился на уровне 41,7403 гривны за $1.

Евро вырос до отметки в 43,9143 гривны.

Курс доллара к гривне обновлял исторический максимум пять раз с конца ноября. 27 ноября курс американской валюты обновил исторический максимум, установленный 22 июля 2024 года, тогда курс доллара к украинской валюте вырос до отметки 41,5035 гривны. После этого валюта демонстрировала переменный рост, устанавливая исторические максимумы 28 ноября, 3 декабря, 4 декабря и 17 декабря.

«Уже никто не сомневается в том, что Нацбанк закончит год на уровне 42,1 гривны за $1 – этот курс правительство заложило в госбюджет 2024 года, так что к позиции регулятора будет сложно придраться. <...> Правительству в конце года нужно закрывать много социальных платежей и выплат, так что оно захочет получить побольше гривны за полученные от международных партнеров доллар и евро. Нацбанк, конечно, поможет ему в этом», – заявил директор казначейства одного из крупных банков украинскому изданию «Страна».

С 24 февраля 2022 года Нацбанк зафиксировал курс на уровне 29,25 гривны за доллар. Регулятор предпринимал беспрецедентные шаги для его удержания, однако с 21 июля 2022 года гривну пришлось девальвировать на 25%. 3 октября 2023 года Нацбанк объявил о введении управляемого гибкого курса, пояснив, что будет продолжать контролировать курсы валют, не допуская слишком сильного колебания гривны, и пообещал минимизировать разницу между наличным и официальным курсами. Однако уже 13 декабря 2023 года впервые в истории официальный курс доллара превысил 37 гривен.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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