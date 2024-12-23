Киев получил очередной транш МВФ

Киев получил шестой транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $1,1 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Украина получила 1,1 млрд долларов от МВФ. Это шестой транш по совместной программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF)», – уточнил он в телеграм-канале, отметив, что эти средства уже поступили на украинские счета.
Шмыгаль пояснил, что деньги будут направлены на финансирование критических расходов украинского бюджета.
Всего по программе EFF Киев получил от МВФ $9,8 млрд.
Киев, Светлана Антонова
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