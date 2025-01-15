За год почти полмиллиона украинцев сбежали из страны

В 2024 году количество украинцев, не вернувшихся на родину из-за границы, выросло втрое. За рубежом остались не 443 тысячи человек, пишет украинская пресса со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

Как отмечается, особенно много людей безвозвратно уехали в июне 2024 – через месяц после принятия на Украине закона об усилении мобилизации, когда оставался месяц на обновление военно-учетных данных.

Для сравнения: в 2023 году разница между уехавшими и вернувшимися была 134 тысячи человек.

По официальным данным, в общей сложности около 3 млн граждан не вернулись на Украину за три года боевых действий, что сравнимо с общими показателями за 11 довоенных лет.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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