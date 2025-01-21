В Киеве рассчитывают на скорые переговоры с Трампом

Киев рассчитывает, что переговоры с президентом США Дональдом Трампом могут пройти в начале февраля. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. По его словам, в это время запланирована «Украинская неделя» в Вашингтоне.

«Я думаю, что там действительно будут происходить основные процессы, основные переговоры с новой командой Трампа, поэтому ждем. Через несколько недель будем иметь все необходимые новости», – цитируют Арахамию украинские СМИ.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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