Арестовано имущество сына экс-президента Украины

На Украине арестовано всё имущество сына внесенного в России в список террористов и экстремистов бывшего президента страны Петра Порошенко* – Алексея. Причиной стала неоплата штрафа из-за игнорирования повесток о призыве в армию.

Как уточняет украинская пресса, сын экс-президента не оплатил штраф на сумму 51 тысяча гривен за уклонение от военной службы.

При этом на Порошенко-младшего записана значительная часть активов отца. Теперь, исходя из текста решения суда, они все арестованы, пишут украинские СМИ.

По их данным, сын пятого президента Украины уехал за границу, где игнорировал повестки. Предположительно он находится в Британии.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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