российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 января 2025, 18:47 мск

Новости Киев

Новости, Кратко, Популярное

Запасы газа на Украине близки к историческому минимуму

Запасы газа на Украине приближаются к историческому минимуму на уровне около 10% от необходимого объема. Об этом сообщил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, «Нафтогаз» мог заранее закупить газ по $300 за тысячу кубометров, но не сделал этого, и теперь будет вынужден приобретать топливо по европейским ценам в $550-600.

Глава Союза не исключил, что с наступлением холодной погоды теплоснабжение в стране может быть ограничено.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Фронт приближается: жителей Днепропетровской области призвали эвакуироваться / В Румынии назвали Украину вымышленным государством, которое разделят соседи / Минобороны: около 100 тысяч военных дезертировали из ВСУ / Минобороны России назвало ежемесячные потери в ВСУ / Над Крымом сбиты три беспилотника / Министр обороны РФ проинспектировал «Южную» группировку войск / ВСУ ударили по части МЧС в Горловке, есть раненые / Российская армия освободила Новоелизаветовку в ДНР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Конфликт на Украине, Политика, Экономика, Украина,