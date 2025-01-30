Запасы газа на Украине близки к историческому минимуму

Запасы газа на Украине приближаются к историческому минимуму на уровне около 10% от необходимого объема. Об этом сообщил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, «Нафтогаз» мог заранее закупить газ по $300 за тысячу кубометров, но не сделал этого, и теперь будет вынужден приобретать топливо по европейским ценам в $550-600.

Глава Союза не исключил, что с наступлением холодной погоды теплоснабжение в стране может быть ограничено.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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