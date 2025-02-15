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Суббота, 15 февраля 2025, 08:55 мск

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Зеленский признал, что Киеву не выжить без поддержки США

Зеленский оценил шансы Украины на выживание очень низкими, если США откажутся предоставлять Киеву помощь. Об этом он сообщил в интервью телекомпании NBC.

«Вероятно, это будет очень-очень сложно <...>. У нас будет низкий шанс выжить без поддержки Соединенных Штатов», – сказал он.

Ранее в газете The Wall Street Journal приводилось мнение, что подход президента США Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта указывает на то, что Вашингтон фактически исключает Киев из числа участников переговоров.

Путин и Трамп обсудили в состоявшемся 12 февраля телефонном разговоре в том числе перспективы урегулирования конфликта на Украине. По свидетельству Кремля, Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров, отметила пресс-служба российского лидера, напоминает ТАСС.

Киев, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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