Глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Украина никогда не примет какие-либо переговоры без нее. В связи с этим он поставил условие президенту США Дональду Трампу: сначала он должен договориться с Киевом и только после этого может обсуждать вопросы с российским президентом Владимиром Путиным.

По мнению Зеленского, США сейчас готовят атмосферу для ведения диалога между Трампом и Путиным и «могут обсудить Украину без нашего участия». Но Киев «никогда не примет соглашений, заключенных за нашими спинами и без нашего привлечения», – сказал он. Зеленский отметил, что будет добиваться участия Киева в переговорах и выработке гарантий безопасности «на всех уровнях».

«Если Трамп действительно хочет добиться результата, он сначала должен договориться с нами, а уже потом давить на Путина. Потому что какие-либо переговоры без нас мы никогда не примем», – цитирует главу киевского режима издание «Страна.ua».

«Если у нас нет общего плана, то я считаю, что и у США его нет, раз он нас не касается», – добавил украинский президент, повторив, что нужно для начала разработать общий план с Украиной.

В своей речи Зеленский также заявил, что Трамп во время разговора с ним «ни разу не сказал, что Европе нужно место за столом» переговоров. Он считает, что ЕС должен быть привлечен к диалогу. «Если мы не допущены к переговорам о нашем будущем, мы все проиграем», – сказал Зеленский. «Я также не сниму вопроса членства Украины в НАТО», – добавил он.

Также Зеленский призвал создать «вооруженные силы Европы», потому что США могут отказать европейским странам в военной поддержке. Он полагает, что ВСУ могут стать основной европейской армии.

При этом Зеленский высказал мнение, что США отдаляются от Европы и не считают ее союзником. «Некоторые в Европе могут не полностью понимать, что происходит прямо сейчас в Вашингтоне, но давайте сфокусируемся на понимании нас самих здесь, в Европе. Мы должны придать силу Европе сначала. Нуждается ли Америка в Европе как в рынке? Да. Но как в союзнике? Я не знаю», – сказал он.

Кроме того, Зеленский выступил с утверждением, что Россия якобы готовится напасть на Европу летом 2025 года во время своих учений в Белоруссии «под чужим флагом и без опознавательных знаков».

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не намерена нападать на страны ЕС и НАТО вопреки распространенным опасениям на Западе.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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