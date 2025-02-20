На Украине настало время для выборов – Трамп

На Украине настало время для проведения выборов, считает президент США Дональд Трамп.

«И посмотрите, настало время выборов. Давно не было выборов. Замечательно говорить: «Знаете, мы не можем провести выборы». Но пришло время для выборов», – заявил он в среду пресс-пулу Белого дома.

Как напоминает ТАСС, Трамп ранее заявил, что рейтинг одобрения Владимира Зеленского упал до 4% и Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет получить место за столом переговоров об урегулировании. В ответ на это Зеленский сказал, что Трамп стал жертвой российской дезинформации. В среду Трамп пошел дальше и назвал Зеленского диктатором за отказ от выборов, вновь указав на его крайне низкие рейтинги.

Президент РФ Владимир Путин ранее указывал на нелегитимность Зеленского, называющего себя главой государства. Украинская конституция не предусматривает переноса президентских выборов во время военного положения (под этим предлогом Киев отказался от проведения голосования), таким образом, полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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