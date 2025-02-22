Зеленский весь вечер обзванивал Европу

Владимир Зеленский после критики со стороны администрации президента США Дональда Трампа обзвонил за вечер лидеров шести стран Европы. Об этом стало известно из публикаций в Telegram-канале политика, сообщает газета «Ведомости».

Сначала Зеленский опубликовал сообщение о своем разговоре с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Спустя час появилась информация о звонке президенту Польши Анджею Дуде. Третьим собеседником стал президент Чехии Петр Павел. После этого Зеленский провел разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Затем он поговорил с премьер-министром Словении Робертом Голобом. Завершил серию звонков разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В сообщениях на канале политика поясняется, что в ходе вышеуказанных разговоров основное внимание уделялось выражению благодарности европейским лидерам за их поддержку, обсуждению будущих поставок и совместной работы над «гарантиями безопасности».

21 февраля американский лидер Дональд Трамп заявил о неважности Зеленского в контексте переговоров с Россией. По его словам, у украинского президента нет на руках карт для того, чтобы вести переговоры с Россией. Также Трамп раскритиковал недовольство Зеленского по поводу его отсутствия на переговорах в Саудовской Аравии, отметив, что его присутствие там «не так уж важно».

Киев, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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