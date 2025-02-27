США дали Киеву шесть минут на подписание сделки по ресурсам

Представители США на переговорах с Киевом по сделке, касающейся полезных ископаемых Украины, вели себя агрессивно, пишет журнал Economist.

В статье, которую цитирует «Российская газета», говорится, что в ходе переговоров американская сторона один раз дала украинским чиновникам час, чтобы подписать сделку, а в другой раз – лишь шесть минут.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины, чтобы вернуть вложенные США средств на поддержку страны.

Первоначально соглашение о полезных ископаемых было отвергнуто Киевом, поскольку там требовали прописать в документе гарантии безопасности Украины. Однако на днях стало известно, что Украина согласилась на новые условия сделки с США.

Отмечалось, что американская сторона умерила аппетиты, но пункта о гарантиях безопасности в документе так и не появилось.

По мнению наблюдателей, Владимиру Зеленскому придется подписать предложенное Трампом соглашение о ресурсах даже при отсутствии там гарантий безопасности для Украины.

Эксперты говорят, что отношения Киева с Вашингтоном испортились настолько, что спасти их сможет только сделка, в противном случае Украина рискует потерять поддержку США.

Киев, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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