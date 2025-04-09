Главком ВСУ: российская армия начала наступление в двух регионах

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о начале нового наступления российских войск в Сумской и Харьковской областях.

«Я могу сказать, что президент [Владимир Зеленский] абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось», – цитирует главкома ВСУ телеграм-канал «Страна.ua». Сырский отметил, что «уже несколько дней, почти неделю» украинское командование наблюдает увеличение почти вдвое количества наступательных действий российских войск на всех основных направлениях.

По оценке главкома, России пытается создать в Харьковской, Сумской и Черниговской областях «буферную зону».

Ранее Сырский пожаловался на сокращение американской военной помощи. «Поддержка партнеров, конечно, играет решающую роль, особенно когда нам помогали Соединенные Штаты Америки. Теперь помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от наших партнеров в Европе», – сказал главком ВСУ в интервью украинскому изданию LB.ua.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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