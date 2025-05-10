Посольство США предупредило граждан на Украине о необходимости продумать варианты укрытия на случай воздушной тревоги

Киев (Новый День, Елена Васильева)– Американское посольство на Украине заявило, что страна якобы может подвергнуться массированной воздушной атаке в ближайшие дни, сообщает пресс-служба дипломатического представительства.

В этой связи посольство рекомендовало гражданам США быть готовыми оперативно пройти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

«Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней», – указано в сообщении.

В этой связи находящихся на Украине граждан США призвали заранее определить места расположения укрытий, установить приложение с оповещением о воздушных тревогах, а также иметь запас воды, еды и медикаментов.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил о перемирии в конфликте на Украине с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая, напоминает «Российская газета».

© 2025, РИА «Новый День»

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