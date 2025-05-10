Макрон, Мерц и Стармер на поезде поехали в Киев

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправились в Киев. Об этом сообщает агентство DPA, которое цитирует «Российская газета».

По его информации, на 10 мая запланирована встреча с Владимиром Зеленским, во время которой обсудят вопросы дальнейшей поддержки Украины.

Как отмечают французские журналисты, Макрон, Стармер и Мерц вместе сели в поезд на границе Польши и Украины. К ним присоединился премьер-министр Польши Дональд Туск.

Ранее Мерц, Макрон и Стармер поддержали президента США Дональда Трампа в призыве к 30-дневному прекращению огня с целью создания «пространства для дискуссий о справедливом и прочном мире».

Политики также заявили о готовности поддержать переговорный процесс. Они считают, что необходимо «как можно скорее» обсудить технические детали реализации перемирия и подготовить всеобъемлющее мирное соглашение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие для 30-дневного с Украиной – Запад должен перестать поставлять ВСУ оружие.

«Если мы говорим о прекращении огня, то что мы будем делать с поставками оружия, ежедневно поступающими из США и европейских стран?", – задал вопрос Песков.

По его словам, если поставки продолжатся во время предложенного президентом США 30-дневного перемирия, «Украина продолжит тотальную мобилизацию, перебрасывая на фронт новые войска».

Россия не собирается давать Украине такое значимое преимущество, отметил представитель Кремля в интервью ABC News.

Ранее он заявил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу Вашингтона о длительном перемирии, но «существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом».

Киев, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube