Швеция и Дания отдали Киеву старые рыболовные сети на несколько миллионов евро

Швеция и Дания отправили Киеву помощь в виде старых рыболовных сетей, которые Украина, предположительно, использует для борьбы с дронами. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle. Общая стоимость сетей только со стороны Дании составила около €2,5 млн. Большая часть сетей была передана за ненадобностью рыболовам после ввода Британией ограничений на ловлю рыбы в Северном море.

Как ранее сообщала украинская газета Kyiv Post, рыболовные сети могут использоваться для защиты от атак дронов. Заранее растянутые над траншеями и входами в блиндажи, они могут помочь замедлить падение сбрасываемых с дронов взрывных устройств, что может нарушить их механизм детонации.

С февраля 2022 года помощь Дании Украине составила около €8,5 млрд на военную поддержку. Объем помощи Киеву со стороны Швеции с февраля 2022 года составил почти €8 млрд, напоминает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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