Высказывания Владимира Зеленского постоянно приводят к проблемам для Украины. Об этом в воскресенье в Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«Президент Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он это делает. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это война Зеленского, [президента России Владимира] Путина и [46-го президента США Джо] Байдена, а не Трампа. Я лишь помогаю тушить большие и уродливые пожары, разгоревшиеся из-за грубой некомпетентности и ненависти», – написал президент США.

Он вновь заявил о своем недовольстве недавним массированным ударом России по объектам на Украине. Трамп утверждал, что у российских властей есть гипотетическое желание заполучить всю территорию Украины, которое может «привести к краху России». Он не пояснил, что имел в виду, сообщает ТАСС.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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