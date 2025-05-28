Зеленский попросил $30 млрд на продолжение конфликта с Россией

Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западных союзников дополнительно выделить Украине 30 млрд долларов до конца года на продолжение боевых действий. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Эти средства, как заявил Зеленский, нужны для развития собственного производства оружия и сдерживания наступления российских войск.

Украинский лидер вновь призвал передать Украине замороженные российские активы, несмотря на отказ европейских стран, говорится в публикации. На данный момент Европа передает Киеву только прибыль с размещения российских средств, что не устраивает украинские власти.

Также, по информации Bloomberg, Зеленский заявил о необходимости значительно увеличить применение беспилотников в ходе боевых действий. Он хочет, чтобы ВСУ могли ежедневно атаковать Россию не сотней, а 300-500 дронами в сутки.

Меж тем, как сообщает Bild со ссылкой на источники, Германия может предоставить Украине средства на разработку собственных крылатых ракет дальностью до 2500 км. Об этом может быть объявлено канцлером Фрдрихом Мерцем на сегодняшней встрече с Зеленским в Берлине.

Также Мерц, как ожидается, объявит о передаче Киеву дополнительных РСЗО Mars II дальностью стрельбы 85 км, а также GPS-наводимых ракет M30 и M31 для системы Mars II. При этом, как пишет издание, Берлин пока не намерен поставлять ВСУ дальнобойные ракеты Taurus.

Ранее на этой неделе Мерц заявил, что Германия сняла все ограничения на дальность украинских ударов немецким оружием по территории РФ. По его словам, аналогичное решение принято Великобританией и Францией.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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