На Украине звучит воздушная тревога. Медведев – возмездие неизбежно

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сайт министерства цифровой трансформации страны сообщает, что оповещение включилось в 9:50 по местному времени.

Между тем, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сегодня в своем тг-канале обещал Украине обязательное возмездие за диверсии, предпринятые в адрес России в минувшие выходные. В частности, он написал:

«Всем, кто переживает и ждёт возмездия.



Переживать нужно – это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно.



При этом следует помнить:



1. Наша Армия активно наступает и продолжает наступление. Всё, что должно было взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть уничтожен, – исчезнут;



2. Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти. В этом смысл российского меморандума, который вчера был опубликован».

Киев, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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