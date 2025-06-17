ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву дронами и ракетами

Вооруженные силы России в ночь на 17 июня нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в Киеве. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В украинской столице за ночь прогремели три серии взрывов. По данным канала, удары наносились беспилотниками «Герань», крылатыми ракетами и гиперзвуковыми «Кинжалами». В Киеве после атаки наблюдаются сильные пожары.

Как пишет тг-канал «Военный обозреватель», в ходе ночных ударов по Киеву поражены позиции американских ЗРК Patriot, которые развернуты на территории аэропорта Жуляны. По воздушной гавани дважды за ночь ударили «Герани» и ракеты. Также сообщается, что в украинской столице есть попадание в общежитие национального Авиационного университета и в другие здания. В некоторых районах Киева возникли перебои с электроэнергией.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в своем тг-канале, что в Киеве в результате взрывов повреждены объекты критической инфраструктуры. Их число министр не привел. По его информации, 27 локаций по всему Киеву попали ночью под удар ВС РФ, в том числе объекты критической инфраструктуры, жилые дома, образовательные учреждения. Прилеты зафиксированы в том числе в промзоне в Днепровском районе. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о работе ПВО в пяти районах города. Издание «Страна.ua» пишет о сильных пожарах в Дарницком и Соломенском районах Киева. Кличко сообщил, что в Святошинском районе украинской столицы горят склады. В городе до сих пор наблюдается мощный пожар в районе аэропорта Жуляны.

В ночь на вторник воздушная тревога в украинской столице длилась более шести часов. Утром в столице Украины снова объявлялась воздушная тревога.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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