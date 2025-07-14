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Понедельник, 14 июля 2025, 13:10 мск

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Спецпредставитель США по Украине Кит Келлогг прибыл в Киев

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлогг прибыл сегодня утром в Киев. Напомним, что о визите спецпосланника президента США стало известно на прошлой неделе. Его прибытие утром через Telegram подтвердил Андрей Ермак.

«Мы тепло приветствуем спецпредставителя США Кита Келлогга на Украине, – написал Ермак. – Мир через силу – принцип президента США Дональда Трампа, и мы поддерживаем этот подход».

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп объявил о поставке на Украину нескольких комплексов Patriot – для ПВО. Сколько таких комплексов получит Киев, Трамп не уточнил. Также он еще раз подтвердил продавать оружие для Украины через НАТО, альянс, якобы, будет выкупать нужное для ведения военных действий и поставлять ВСУ.

Киев, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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