Премьер-министр Украины подал заявление о своей отставке

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал заявление о своей отставке.
«Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины», – говорится в заявлении, фото которого опубликовано в его телеграм-канале.
Прошение об уходе с должности главы кабинета министров датировано 15 июля.
Предполагается, что украинский парламент рассмотрит перестановки в правительстве в ближайшие два дня.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что предложил возглавить правительство министру экономики Украины Юлии Свириденко. В тот же день Зеленский сообщил, что Шмыгаль после отставки с поста премьер-министра займет пост главы министра обороны.
Действующего министра обороны Украины Рустема Умерова планируют отправить послом в США.
Киев, Анастасия Смирнова
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