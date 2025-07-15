Премьер-министр Украины подал заявление о своей отставке

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал заявление о своей отставке.

«Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины», – говорится в заявлении, фото которого опубликовано в его телеграм-канале.

Прошение об уходе с должности главы кабинета министров датировано 15 июля.

Предполагается, что украинский парламент рассмотрит перестановки в правительстве в ближайшие два дня.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что предложил возглавить правительство министру экономики Украины Юлии Свириденко. В тот же день Зеленский сообщил, что Шмыгаль после отставки с поста премьер-министра займет пост главы министра обороны.

Действующего министра обороны Украины Рустема Умерова планируют отправить послом в США.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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