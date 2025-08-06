Украина не является цивилизованной страной, и ей нет места в ЕС. Так считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Острое высказывание чиновника последовало в ответ на отказ украинской стороны расследовать убийство закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Мужчина погиб во время того, как ТЦК пытались отправить его на службу в ВСУ.

Глава МИД отметил, что если бы нечто подобное произошло «в нормальной, цивилизованной стране», то виновные уже давно были бы наказаны. А что происходит на Украине? «Там принудительный призыв на военную службу является государственным инструментом. Такой стране нет места в Европейском союзе, она не входит в число цивилизованных государств», – заявил Сийярто, выступая в программе «Час борцов» на платформе YouTube (нарушает законы РФ).

Украинские власти «практически признали, что принудительный призыв на военную службу, сопровождаемый избиением людей, является возведенным в систему, одобренным, заказанным и управляемым государством процессом», сказал министр.

По его словам, руководство Евросоюза также хранит молчание по поводу убийства 45-летнего жителя города Берегово (Закарпатская область), имевшего наряду с украинским венгерское гражданство. «Таким образом, Брюссель признает, что он потворствуют этому, одобряет это и все это происходит с его молчаливого согласия и при его негласной поддержке», – добавил Сийярто.

По сообщениям из Киева, Государственное бюро расследований Украины отказалось заниматься делом Шебештьена, утверждая, будто не располагает для этого достаточными доказательствами. Родственники погибшего рассказали в соцсетях, что в середине июня он был схвачен на улице в Берегово украинскими силовиками, насильно доставлен на призывной пункт и жестоко избит там за то, что не хотел отправляться на фронт. 6 июля он скончался от полученных травм в больнице, а через три дня был похоронен на кладбище в своем родном городе, напоминает ТАСС.

Москва, Елена Васильев

© 2025, РИА «Новый День»

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