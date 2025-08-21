Зеленский сообщил, что у Украины есть ракета, которая летает на 3 тысячи км

Владимир Зеленский сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил, что у Украины есть новая ракета, которая может лететь на 3000 км. Проект называется «Фламинго». Однако массовое производство изделия не получится запустить еще несколько месяцев.

«Это пока ракета самая успешная, которая у нас есть. Она летит 3 тыс. км, это важно», – сказал он на встрече с журналистами в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие публикации в СМИ. Фрагменты встречи приводит РБК-Украина.

Зеленский добавил, что пока не может об этом много говорить, потому что пока таких ракет у Украины еще мало. «Пока у нас нет возможности применения сотни ракет. К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство», – утверждает он (цитата по ТАСС).

Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что Украина якобы создала собственную ракету с дальностью 3 тыс. км под названием «Фламинго» и успешно провела ее испытания. При этом украинские СМИ отмечали, что она очень похожа на британскую ракету FP-5 Milanion.

Киев, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

