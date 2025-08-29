Посол Венгрии вызван в МИД Украины в ответ на решение Будапешта запретить командующему украинскими беспилотными войсками Роберту Бровди, этническому венгру, въезд в Венгрию в ответ на атаки Киева на трубопровод «Дружба», поставляющий в страну российскую нефть.

Об этом в эфире телеканала X заявил глава украинской дипломатии Андрей Сибига.

«Ему была вручена нота протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства на Украине, в частности, нашего защитника венгерского происхождения, которому запретили въезд на родину его предков», – пояснил министр, призвав Венгрию воздержаться от дальнейших враждебных действий и вместо этого начать, цитируем, 2конструктивный диалог, к которому Украина по-прежнему готова».

Напомним, что Украина целенаправленно регулярно бьет дронами по нефтепроводу «Дружба», через который ресурс поставляется в Венгрию. Таким образом Киев вынуждает Венгрию отказаться от закупок у российской стороны и брать углеводороды где-то в другом месте, как, цитирцем, поступают другие европейские страны. Венгрия считает такое поведение Киева вмешательством в политику страны и уже анонсировала ответные меры. В частности, может быть поднят вопрос о прекращении поставок электроэнергии, которые обеспечивает Будапешт.

Киев, Елена Васильева

