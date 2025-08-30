Во Львове семью выстрелами в голову убили бывшего спикера Рады

В субботу днем во Львове застрелили бывшего спикера Рады Украины Андрея Парубия. СМИ сообщают, что ему в голову неизвестный мужчина произвел не менее семи выстрелов, после чего от нее мало что осталось. «В результате полученных травм пострадавший погиб на месте», – сообщает полиция.

О произошедшем извещен Владимир Зеленский, который охарактеризовал произошедшее как трагедию и обещал бросить все силы на поиск преступника и установление мотивов убийства.

Андрей Парубий родился 31 января 1971 года в Львовской области. Депутат Верховной Рады четырех созывов, он непрерывно был членом парламента с 2007 года. Пост спикера 54-летний политик занимал с 2016 по 2019 год. Кроме того, в 2014 году он непродолжительное время был секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны.

Парубий проявил себя как националист и русофоб, был включен Россией в санкционнные списки.

Львов, Елена Васильева

