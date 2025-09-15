российское информационное агентство 18+

Starlink перестал работать у ВСУ вдоль всего фронта

Система спутниковой связи Starlink перестала работать у украинских войск вдоль всей линии фронта. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр.

«Вновь лег Starlink вдоль всего фронта», – написал он в своем телеграм-канале, добавив, что повторился глобальный сбой на стороне компании SpaceX.

Сбои в работе спутникового интернета Starlink наблюдаются по всему миру, о чем свидетельствуют данные сервиса Downdetector. По его информации, количество жалоб на нестабильную работу Starlink к утру понедельника достигло порядка 50 тысяч, включая обращения с территории Украины.

Киев, Наталья Петрова

