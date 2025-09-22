Киевскому режиму в текущем году не хватает почти $9 млрд финансирования. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.
По его словам, на данный момент в 2025 году было привлечено более $30,6 млрд внешнего финансирования, тогда как потребность на текущий год – $39,3 млрд.
В этой связи Киев вновь намерен обратиться к западным странам и организациям за помощью. Действующие власти Украины полагают, что Международный валютный фонд сможет открыть новую программу сотрудничества до конца 2025 года.
