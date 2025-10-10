Половина Украины обесточена после ночного комбинированного удара армии России

Российские войска в ночь на пятницу, 10 октября, нанесли очередной комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на обстрел ВСУ гражданской инфраструктуры России, сообщают российские военкоры. По целям били ракеты и беспилотники. В Минэнерго Украины подтвердили массированный удар по энергообъектам, после которого на половине территории Украины начались массовые отключения света.

«Укрэнерго» заявило, что в десяти регионах идут аварийные отключения света. Речь идет о Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях. Также свет пропал в ряде территорий подконтрольной ВСУ части ДНР. Как отметило Минэнерго Украины, в данных регионах обесточено «значительное число потребителей». В ведомстве уточнили, аварийные отключения света в ряде областей введены в целях стабилизации ситуации в энергосистеме.

В Киеве после серии ночных взрывов, которые пришлись по двум ТЭЦ, без света и частично без воды осталась левобережная часть города, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Позже стало известно, что свет пропал и на части правого берега. Кличко назвал ситуацию в городе сложной. Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения, добавил градоначальник.

По данным украинских СМИ, в Киеве наблюдаются перебои в движении метро, некоторые участки временно закрыты. В метро и наземном транспорте города давка, цены на такси резко выросли, пишет «Страна.ua».

В Киевской области после взрывов введены экстренные отключения света, сообщает украинская энергокомпания ДТЭК. В Сумах и Сумской области действуют графики аварийных отключений света. Сколько они продлятся, неизвестно, сообщили местные власти.

Кроме того, без электроснабжения остались районы Харькова, часть Запорожья и часть Полтавской области. Сообщается о взрывах в районе Днепровской ГЭС в Запорожье. Движение по дамбе ГЭС перекрыто. Власти назвали это предупредительной мерой. Помимо этого, после взрывов перекрыто движение по дамбе Каневской ГЭС в Черкасской области.

Киев, Наталья Петрова

