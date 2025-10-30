Отключения света ввели по всей Украине после удара ВС РФ по энергообъектам

Во всех регионах Украины введены почасовые отключения света после массированной атаки на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщило «Укрэнерго».

В энергокомпании также заявили, что графики отключений для промышленных и бытовых потребителей будут действовать с 08:00 до 19:00.

Ранее Минэнерго Украины сообщило, что ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетики, зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры.

Украинское издание «Страна.ua» сообщало, что атакам подверглись четыре теплоэлектростанции – Добротворская ТЭС во Львовской области, Бурштынская и Калушская ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. СМИ писали о проблемах с электроснабжением во Львове и Бурштыне после взрывов. По утверждению украинских тг-каналов, удары наносились при помощи «Кинжалов», «Калибров» и беспилотников.

Украинская энергокомпания ДТЭК подтвердила, что ночью и утром были атакованы теплоэлектростанции в разных регионах Украины, серьезно повреждено оборудование. Ведутся восстановительные работы, отметили в компании.

Добавим, что, по сообщениям украинской прессы, пассажирские поезда в ряде регионов следуют с опозданием из-за отключений света.

Надо отметить, что Минобороны РФ неоднократно заявляло, что удары по целям на Украине наносятся в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты на территории России.

Киев, Наталья Петрова

