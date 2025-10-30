российское информационное агентство 18+

Четверг, 30 октября 2025, 11:17 мск

Отключения света ввели по всей Украине после удара ВС РФ по энергообъектам

Во всех регионах Украины введены почасовые отключения света после массированной атаки на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщило «Укрэнерго».

В энергокомпании также заявили, что графики отключений для промышленных и бытовых потребителей будут действовать с 08:00 до 19:00.

Ранее Минэнерго Украины сообщило, что ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетики, зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры.

Украинское издание «Страна.ua» сообщало, что атакам подверглись четыре теплоэлектростанции – Добротворская ТЭС во Львовской области, Бурштынская и Калушская ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. СМИ писали о проблемах с электроснабжением во Львове и Бурштыне после взрывов. По утверждению украинских тг-каналов, удары наносились при помощи «Кинжалов», «Калибров» и беспилотников.

Украинская энергокомпания ДТЭК подтвердила, что ночью и утром были атакованы теплоэлектростанции в разных регионах Украины, серьезно повреждено оборудование. Ведутся восстановительные работы, отметили в компании.

Добавим, что, по сообщениям украинской прессы, пассажирские поезда в ряде регионов следуют с опозданием из-за отключений света.

Надо отметить, что Минобороны РФ неоднократно заявляло, что удары по целям на Украине наносятся в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты на территории России.

Киев, Наталья Петрова

