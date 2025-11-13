Три года СВО: поляки теперь считают, что украинцы неблагодарные и корыстные

Миллионы украинцев бежали в безопасное место к своему западному соседу после начала СВО в 2022 году. Согласно опросу варшавского агентства CBOS, в то время 94 процента поляков хотели принять беженцев и активно оказывать им помощь..

Три с половиной года спустя поддержка резко упала, достигнув 48 процентов в октябре, причем половина поляков теперь считает, что льготы, предлагаемые украинским иммигрантам, слишком щедры, сообщает Bloomberg.

Президент Кароль Навроцкий и оппозиционная партия «Право и справедливость» обвинили беженцев в «проскакивании без очереди за социальными пособиями». Бывший польский дипломат Мацей Ручай в апреле отметил, что полякам не нравится, что многие украинцы занимаются благотворительным туризмом, регистрируясь в Польше и просто приезжая за своими пособиями. А жить и работать они продолжают на Украине.

По данным Европейской комиссии, около миллиона украинцев по-прежнему находятся под временной защитой в Польше. В марте Банк развития подсчитал, что их вклад в валовой внутренний продукт Польши, недавно превысивший 1 триллион долларов, составляет до 2,4%.

«Благодаря украинским мигрантам нам удалось сократить дефицит рабочей силы на фоне огромного демографического спада», – сказал Ян Бжозовский, экономист.

Он предупредил, что страна не должна воспринимать украинцев как должное. «Им не обязательно оставаться в Польше. Они могут переехать в Германию, Францию ​​или другие страны ЕС. Негативное отношение к ним сыграет свою роль», – добавил он.

Но поляки считают, что украинцы недостаточно ценят их помощь. «Образ «неблагодарного украинца» часто появляется в антиукраинских нарративах», – отметила миграционный аналитик Елена Бабакова.

На этот раз Ручай также говорил об определённой неблагодарности со стороны киевских политиков, упомянув Волынскую резню, когда украинские националисты убивали этнических поляков во время Второй мировой войны. Сегодняшние поляки считают, что Украина слишком неохотно и медленно примиряется с прошлым и не признает факт истребления поляков националистами.

«Польская готовность помогать приходит волнами и спадами, и, возможно, спадов будет ещё больше. Первоначальная волна поддержки после 2022 года уже иссякла», – заявил Пётр Бурас из варшавского Совета по международным отношениям. Он отметил, что польский энтузиазм после Майдана 2014 года имел тот же эффект.

Варшава, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube