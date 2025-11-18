Зеленский летит в Турцию – для активизации переговорных процессов

Владимир Зеленский в среду, 19 ноября, отправится в Турцию с целью «активизировать дипломатические процессы» для прекращения конфликта на Украине.

«Мы готовимся к интенсификации переговоров и выработали решения, которые предложим нашим партнерам. Главный приоритет Украины – всеми силами приблизить окончание войны. Мы также работаем над возобновлением обмена пленными», – написал Зеленский в соцсетях.

Как сообщает Reuters, в Турцию также прилетит спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он также намерен провести встречу с Зеленским.

Киев, Елена Васильева

